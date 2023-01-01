Биография

Брайс Гейзар — американский актер кино и сериалов. Родился в Техасе 22 декабря 2004 года. В ранние годы был восходящей звездой в спортивной гимнастике. Впоследствии понял, что ему больше по душе искусство перевоплощения и поступил в школу Кэтрин Салливан — одного из лучших тренеров по актерскому мастерству в США. Прежде чем получить свою первую роль, снимался в рекламных роликах. Брайс Гейзар дебютировал на экране в 2015 году в короткометражной комедии «Автобусная остановка». Широкую известность ему принесла работа в драме «Чудо» 2017 года, номинированной на «Оскар». Отметился ролями в приключенческом фэнтези «Навстречу приключениям!» и семейной мелодраме «Собачья жизнь». В дальнейшем появился в эпизоде сериала «911 служба спасения», драматическом триллере «Поезд в Париж». В 2020 году актера утвердили на основную роль в проекте «Астронавты». Пополнил биографию сериалом «Боишься ли ты темноты?». В 2023 году вышел спин-офф фильма «Чудо» под названием «Белая птица: Новое чудо», где Гейзар повторил роль. Годом позже приступил к съемкам в драме Макса Амини «Джеймс Второй».