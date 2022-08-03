Клуб бунтарей
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Клуб бунтарей

Клуб бунтарей (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

6.92014, The Riot Club
Триллер, Драма102 мин18+

О фильме

Студент - первокурсник Оксфордского университета вступает в пользующийся дурной славой Клуб бунтарей. Здесь, за один вечер, можно создать или разрушить репутацию на годы вперeд.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клуб бунтарей»