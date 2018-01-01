Wink
Фильмы
Клуб бунтарей
Актёры и съёмочная группа фильма «Клуб бунтарей»

Актёры и съёмочная группа фильма «Клуб бунтарей»

Режиссёры

Лоне Шерфиг

Лоне Шерфиг

Lone Scherfig
Режиссёр

Актёры

Сэм Клафлин

Сэм Клафлин

Sam Claflin
АктёрAlistair Ryle
Макс Айронс

Макс Айронс

Max Irons
АктёрMiles
Дуглас Бут

Дуглас Бут

Douglas Booth
АктёрHarry Villiers
Джессика Браун-Финдли

Джессика Браун-Финдли

Jessica Brown-Findlay
АктрисаRachel
Холлидей Грейнджер

Холлидей Грейнджер

Holliday Grainger
АктрисаLauren
Фредди Фокс

Фредди Фокс

Freddie Fox
АктёрJames
Бен Шнетцер

Бен Шнетцер

Ben Schnetzer
АктёрDimitri
Натали Дормер

Натали Дормер

Natalie Dormer
АктрисаCharlie
Гордон Браун

Гордон Браун

Gordon Brown
АктёрChris
Сэм Рид

Сэм Рид

Sam Reid
АктёрHugo

Сценаристы

Лаура Уэйд

Лаура Уэйд

Laura Wade
Сценарист

Продюсеры

Грэм Бродбент

Грэм Бродбент

Graham Broadbent
Продюсер
Питер Чернин

Питер Чернин

Peter Czernin
Продюсер
Лиззи Франке

Лиззи Франке

Lizzie Francke
Продюсер

Актёры дубляжа

Евгений Рубцов

Евгений Рубцов

Актёр дубляжа
Евгений Хазов

Евгений Хазов

Актёр дубляжа
Глеб Гаврилов

Глеб Гаврилов

Актёр дубляжа
Татьяна Абрамова

Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа
Варвара Чабан

Варвара Чабан

Актёр дубляжа

Художники

Стивен Ноубл

Стивен Ноубл

Steven Noble
Художник

Операторы

Себастьян Бленков

Себастьян Бленков

Sebastian Blenkov
Оператор

Композиторы

Каспер Виндинг

Каспер Виндинг

Kasper Winding
Композитор