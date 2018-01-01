Ожидайте дальнейших инструкций
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Ожидайте дальнейших инструкций

Ожидайте дальнейших инструкций (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

5.12018, Await Further Instructions
Ужасы, Фантастика86 мин16+

Сюжет

Британский парень Ник вместе с индийской подружкой приезжает на Рождество в отчий дом. Но семейная встреча не задалась, и парочка решает незаметно улизнуть, когда выясняется, что это невозможно — дом окружила некая чёрная субстанция. Что это: техногенная катастрофа, атака террористов или, может быть, ядерная война? В панике семейство включает телевизор, из которого им сообщают: «Оставайтесь дома и ожидайте дальнейших инструкций». Но с телепередачей что-то не так — трансляция влияет на семью, и их паранойя усиливается.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Ужасы

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.9 IMDb