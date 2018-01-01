Биография

Лора Хэддок — английская актриса, известная преимущественно ролями в британских сериалах. Лора номинировалась на премию «Империя» за лучший женский дебют в 2011 году. Актриса родилась в Лондоне 21 августа 1985 года. Карьера Лоры Хэддок началась в 2007 году с небольших ролей в телевизионных сериалах «Моя семья» и «Мисс Марпл». Чтобы стать актрисой, она бросила школу и изучала актерское мастерство в Образовательной школе искусств в Лондоне. Лора Хэддок получила первую заметную роль в сериале «Как не стоит жить». После этого она сыграла в фильме «Переростки», который принес ей номинацию на премию «Империя», затем в сериале «Демоны да Винчи». В 2014 году актриса исполнила небольшую роль матери главного героя в супергеройском боевике «Стражи Галактики». Позднее она появилась в сериалах «Лютер», «Мушкетеры», «Улица потрошителя». Одной из ярких работ Лоры Хэддок стала роль актрисы немого кино Мирны Даглиш в фильме «Аббатство Даунтон: Новая эра». В 2022 году актриса появилась в сериале «Рекрут».