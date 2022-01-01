Большая игра
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Большая игра
7.92022, The Independent
Триллеры103 мин18+
Журналистка выводит на чистую воду коррумпированного сенатора. Политический триллер со звездным актерским составом

Большая игра (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Политический триллер о журналистке, узнавшей о коррупционной деятельности сенатора, с Брайаном Коксом, Джоном Синой и Стивеном Лэнгом. Элиша Джеймс работает в известном издании Washington Chronicle и мечтает написать о по-настоящему громком событии. Но уровень нынешних задач не соответствует ее амбициям. Получив информацию, что сенаторка Патриша Тернбулл, участвующая в президентской гонке, финансирует свою кампанию за счет незаконно присвоенных средств от лотереи, Элиша понимает — это ее шанс на сенсацию. Заручившись поддержкой наставника, опытного репортера Николаса Букера, она начинает расследование. Миссия Джеймс благородна — разоблачить коррупционную схему Тернбулл и поспособствовать продвижению независимого и, по ее мнению, честного кандидата. Но реальность окажется куда сложнее, чем полагает Элиша. Ее ждет опасная «Большая игра» — фильм 2022 смотреть онлайн можно на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большая игра»

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