Большая игра (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Политический триллер о журналистке, узнавшей о коррупционной деятельности сенатора, с Брайаном Коксом, Джоном Синой и Стивеном Лэнгом. Элиша Джеймс работает в известном издании Washington Chronicle и мечтает написать о по-настоящему громком событии. Но уровень нынешних задач не соответствует ее амбициям. Получив информацию, что сенаторка Патриша Тернбулл, участвующая в президентской гонке, финансирует свою кампанию за счет незаконно присвоенных средств от лотереи, Элиша понимает — это ее шанс на сенсацию. Заручившись поддержкой наставника, опытного репортера Николаса Букера, она начинает расследование. Миссия Джеймс благородна — разоблачить коррупционную схему Тернбулл и поспособствовать продвижению независимого и, по ее мнению, честного кандидата. Но реальность окажется куда сложнее, чем полагает Элиша. Ее ждет опасная «Большая игра» — фильм 2022 смотреть онлайн можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ЭРРежиссёр
Эми
Райс
- ДТАктриса
Джоди
Тёрнер-Смит
- Актёр
Брайан
Кокс
- Актриса
Энн
Дауд
- ДСАктёр
Джон
Сина
- ЛКАктёр
Люк
Кирби
- СЛАктёр
Стивен
Лэнг
- МОАктриса
Маргарет
Одетт
- МГАктёр
Майкл
Гандольфини
- ИЛАктёр
Имани
Лав
- СБПродюсер
Сэм
Бисби
- ТДПродюсер
Теодора
Данлэп
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЛХХудожница
Лиззи
Холлинс
- ДДОператор
Дэвид
Джонсон
- ДУКомпозитор
Джессика
Уайсс