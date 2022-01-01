Большая игра (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Политический триллер о журналистке, узнавшей о коррупционной деятельности сенатора, с Брайаном Коксом, Джоном Синой и Стивеном Лэнгом. Элиша Джеймс работает в известном издании Washington Chronicle и мечтает написать о по-настоящему громком событии. Но уровень нынешних задач не соответствует ее амбициям. Получив информацию, что сенаторка Патриша Тернбулл, участвующая в президентской гонке, финансирует свою кампанию за счет незаконно присвоенных средств от лотереи, Элиша понимает — это ее шанс на сенсацию. Заручившись поддержкой наставника, опытного репортера Николаса Букера, она начинает расследование. Миссия Джеймс благородна — разоблачить коррупционную схему Тернбулл и поспособствовать продвижению независимого и, по ее мнению, честного кандидата. Но реальность окажется куда сложнее, чем полагает Элиша. Ее ждет опасная «Большая игра» — фильм 2022 смотреть онлайн можно на Wink.



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