Наследники (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
- 18+59 мин
Наследники
Сезон 1 Серия 1
- 18+57 мин
Наследники
Сезон 1 Серия 2
- 18+55 мин
Наследники
Сезон 1 Серия 3
- 18+57 мин
Наследники
Сезон 1 Серия 4
- 18+54 мин
Наследники
Сезон 1 Серия 5
- 18+56 мин
Наследники
Сезон 1 Серия 6
- 18+55 мин
Наследники
Сезон 1 Серия 7
- 18+54 мин
Наследники
Сезон 1 Серия 8
- 18+57 мин
Наследники
Сезон 1 Серия 9
- 18+64 мин
Наследники
Сезон 1 Серия 10
О сериале
1 сезон сатирического сериала «Наследники» — саги о семье владельца крупной корпорации, члены которой мечтают сменить отца на месте руководителя. Здоровье Логана Роя, отвечавшего за успех одного из самых крупных в мире конгломератов по производству медиа и развлекательного контента Waystar Royco, стремительно угасает. Самое время подыскать достойного наследника. Уже скоро его 80-й день рождения — многие надеются, что именно в эту дату Логан объявит, кому передаст свою должность. Кандидатов много, и главным из них считается старший сын Кендалл, сообразительный, но не слишком уверенный в себе мужчина, уже долго страдающий от наркозависимости. Несмотря на это, он явно больше подходит на роль руководителя, чем его брат Роман, впустую растративший ресурсы компании, работая в ее киноподразделении. Еще один сын Логана, Коннор, живет на ранчо в Нью-Мексико, готовится к неизбежному концу света, уверенный, что скоро вода станет ценнее золота. Их сестра Шив работает политической консультанткой для представителей левых партий. Однако на вечеринке в честь своего юбилея Логан заявляет, что планирует руководить корпорацией еще как минимум пять лет, а еще включает в число потенциальных наследников нынешнюю жену Марсию, которая для его детей всего лишь мачеха.
Сериал Наследники 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Майлод
- ШСРежиссёр
Шари
Спрингер Берман
- РПРежиссёр
Роберт
Пульчини
- Актёр
Брайан
Кокс
- Актёр
Джереми
Стронг
- Актёр
Киран
Калкин
- ССАктриса
Сара
Снук
- ММАктёр
Мэттью
Макфэдиен
- АРАктёр
Алан
Рак
- НБАктёр
Николас
Браун
- ПФАктёр
Питер
Фридман
- ДСАктриса
Дж.
Смит-Камерон
- СНАктёр
Скотт
Николсон
- ДАСценарист
Джесси
Армстронг
- СССценарист
Сьюзэн
Сун Хи Стэнтон
- ТРСценарист
Тони
Рош
- ДАПродюсер
Джесси
Армстронг
- Продюсер
Уилл
Феррелл
- Продюсер
Адам
Маккей
- КТХудожник
Кевин
Томпсон
- КЭМонтажёр
Кен
Элуто
- КНОператор
Кристофер
Норр
- КАОператор
Кэтлин
Аризменди
- НБКомпозитор
Николас
Брителл