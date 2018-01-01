Наследники (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

1 сезон сатирического сериала «Наследники» — саги о семье владельца крупной корпорации, члены которой мечтают сменить отца на месте руководителя. Здоровье Логана Роя, отвечавшего за успех одного из самых крупных в мире конгломератов по производству медиа и развлекательного контента Waystar Royco, стремительно угасает. Самое время подыскать достойного наследника. Уже скоро его 80-й день рождения — многие надеются, что именно в эту дату Логан объявит, кому передаст свою должность. Кандидатов много, и главным из них считается старший сын Кендалл, сообразительный, но не слишком уверенный в себе мужчина, уже долго страдающий от наркозависимости. Несмотря на это, он явно больше подходит на роль руководителя, чем его брат Роман, впустую растративший ресурсы компании, работая в ее киноподразделении. Еще один сын Логана, Коннор, живет на ранчо в Нью-Мексико, готовится к неизбежному концу света, уверенный, что скоро вода станет ценнее золота. Их сестра Шив работает политической консультанткой для представителей левых партий. Однако на вечеринке в честь своего юбилея Логан заявляет, что планирует руководить корпорацией еще как минимум пять лет, а еще включает в число потенциальных наследников нынешнюю жену Марсию, которая для его детей всего лишь мачеха.



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