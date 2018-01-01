Wink
Большая игра
Актёры и съёмочная группа фильма «Большая игра»

Актёры и съёмочная группа фильма «Большая игра»

Режиссёры

Аарон Соркин

Аарон Соркин

Aaron Sorkin
Режиссёр

Актёры

Джессика Честейн

Джессика Честейн

Jessica Chastain
АктрисаMolly Bloom
Идрис Эльба

Идрис Эльба

Idris Elba
АктёрCharlie Jaffey
Кевин Костнер

Кевин Костнер

Kevin Costner
АктёрLarry Bloom
Майкл Сера

Майкл Сера

Michael Cera
АктёрPlayer X
Джереми Стронг

Джереми Стронг

Jeremy Strong
АктёрDean Keith
Крис О’Дауд

Крис О’Дауд

Chris O'Dowd
АктёрDouglas Downey
Дж.С. Маккензи

Дж.С. Маккензи

J.C. MacKenzie
АктёрHarrison Wellstone
Брайан Д’Арси Джеймс

Брайан Д’Арси Джеймс

Brian d'Arcy James
АктёрBrad
Билл Кэмп

Билл Кэмп

Bill Camp
АктёрHarlan Eustice
Грэм Грин

Грэм Грин

Graham Greene
АктёрJudge Foxman

Сценаристы

Аарон Соркин

Аарон Соркин

Aaron Sorkin
Сценарист
Молли Блум

Молли Блум

Molly Bloom
Сценарист

Продюсеры

Орен Авив

Орен Авив

Oren Aviv
Продюсер
Стюарт М. Бессер

Стюарт М. Бессер

Stuart M. Besser
Продюсер

Актёры дубляжа

Наталья Грачёва

Наталья Грачёва

Актриса дубляжа
Илья Исаев

Илья Исаев

Актёр дубляжа
Владимир Антоник

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Михаил Тихонов

Михаил Тихонов

Актёр дубляжа
Антон Эльдаров

Антон Эльдаров

Актёр дубляжа

Художники

Сьюзэн Лайолл

Сьюзэн Лайолл

Susan Lyall
Художница
Сэнди Рейнольдс-Уоско

Сэнди Рейнольдс-Уоско

Sandy Reynolds-Wasco
Художница

Монтажёры

Эллиот Грэхэм

Эллиот Грэхэм

Elliot Graham
Монтажёр

Операторы

Шарлотта Брюус Кристенсен

Шарлотта Брюус Кристенсен

Charlotte Bruus Christensen
Оператор

Композиторы

Дэниэл Пембертон

Дэниэл Пембертон

Daniel Pemberton
Композитор