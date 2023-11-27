Блеск (фильм, 1996) смотреть онлайн
8.91996, Shine
Драма, Мелодрама100 мин16+
О фильме
Безрадостное детство под властью деспотичного отца. Юность, полная надежд и разочарований. Учеба в лучшей музыкальной школе мира, первые успехи и, наконец, всемирная слава. Вот лишь некоторые страницы из жизни одного из лучших пианистов современности Дэвида Хэлфготта, который прошел через тяжелые лишения и титанический труд, чтобы достичь вершин своего мастерства.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb
- СХРежиссёр
Скотт
Хикс
- Актёр
Джеффри
Раш
- Актёр
Ноа
Тейлор
- Актёр
Армин
Мюллер-Шталь
- ДГАктёр
Джон
Гилгуд
- Актриса
Линн
Редгрейв
- МУАктёр
Марк
Уоррен
- ДБАктёр
Джастин
Брейн
- СТАктриса
Соня
Тодд
- КХАктёр
Крис
Хейвуд
- АРАктёр
Алекс
Рафалович
- ЯССценарист
Ян
Сарди
- СХСценарист
Скотт
Хикс
- ДСПродюсер
Джейн
Скотт
- ТКХудожник
Тони
Кронин
- ДСОператор
Джефри
Симпсон
- ДХКомпозитор
Дэвид
Хиршфелдер