Блеск (фильм, 1996) смотреть онлайн

8.91996, Shine
Драма, Мелодрама100 мин16+

О фильме

Безрадостное детство под властью деспотичного отца. Юность, полная надежд и разочарований. Учеба в лучшей музыкальной школе мира, первые успехи и, наконец, всемирная слава. Вот лишь некоторые страницы из жизни одного из лучших пианистов современности Дэвида Хэлфготта, который прошел через тяжелые лишения и титанический труд, чтобы достичь вершин своего мастерства.

Страна
Австралия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb