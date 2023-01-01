Биография

Гарри Тредэвэй — британский актер. Родился в Девоншире 10 сентября 1984 года. Первые шаги на актерском пути Гарри делал вместе с братом-близнецом Люком. Оба учились в общественном колледже королевы Елизаветы, где играли в регби и посещали уроки театрального мастерства. Следующим этапом их становления стала учеба в Лондонской академии музыкального и драматического искусства. Карьеру начинали с постановок в Национальном молодежном театре. В 2005 году вместе появились в фильме «Братья Рок-н-Ролл»: их актерский талант был отмечен номинацией премии British Independent Film Awards в категории «Самый многообещающий новичок». После этого творческие дороги братьев-актеров разошлись. Гарри Тредэвэй приобрел широкую популярность благодаря роли Виктора Франкенштейна из сериала «Страшные сказки». Его творческую биографию также составляют рейтинговые проекты «Мисс Марпл», «Возвращение», «Корона», «Звездный путь: Пикар», «Одинокий рейнджер», а также драма «Мистер Мерседес», благодаря которой Гарри вошел в число номинантов премии Satellite Awards как лучший актер сериала.