Искусство по понятиям (Фильм 2023) смотреть онлайн

Киллер становится звездой в мире искусства. Торжество черного юмора в новом авангарде.



У владелицы картинной галереи Патрис дела совсем плохи. Тем временем опытный криминальный авторитет Гордон гораздо более удачлив, но ему нужен способ отмывать «заработанные» деньги. Кажется, они нашли друг друга: Гордон предлагает Патрис вести совместный бизнес и зарабатывать на искусстве и его чистой бухгалтерии. Дело за малым — найти картины для махинаций. Недолго думая Гордон предлагает своему подручному, наемному убийце Реджи, попробовать силы в творчестве. Пара оригинальных работ, правильная пиар-стратегия — и вот уже весь город говорит о таинственном гении под псевдонимом Пакетчик.



Чем закончится эта авантюра и найдет ли киллер свое призвание в живописи? Сэмюэл Л. Джексон и Ума Турман в новой криминальной комедии «Искусство по понятиям» — фильм 2023 года смотрите онлайн на Wink.



