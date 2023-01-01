Искусство по понятиям
Wink
Фильмы
Искусство по понятиям
8.12023, The Kill Room
Триллер93 мин18+
Киллер становится звездой авангардной живописи. Криминальная комедия с Умой Турман и Сэмюэлем Л. Джексоном

Искусство по понятиям (Фильм 2023) смотреть онлайн

О фильме

Киллер становится звездой в мире искусства. Торжество черного юмора в новом авангарде.

У владелицы картинной галереи Патрис дела совсем плохи. Тем временем опытный криминальный авторитет Гордон гораздо более удачлив, но ему нужен способ отмывать «заработанные» деньги. Кажется, они нашли друг друга: Гордон предлагает Патрис вести совместный бизнес и зарабатывать на искусстве и его чистой бухгалтерии. Дело за малым — найти картины для махинаций. Недолго думая Гордон предлагает своему подручному, наемному убийце Реджи, попробовать силы в творчестве. Пара оригинальных работ, правильная пиар-стратегия — и вот уже весь город говорит о таинственном гении под псевдонимом Пакетчик.

Чем закончится эта авантюра и найдет ли киллер свое призвание в живописи? Сэмюэл Л. Джексон и Ума Турман в новой криминальной комедии «Искусство по понятиям» — фильм 2023 года смотрите онлайн на Wink.

Искусство по понятиям смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Искусство по понятиям»