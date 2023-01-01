Биография

Деби Мейзар — американская актриса. Родилась в Нью-Йорке 13 августа 1964 года. В детстве увлекалась музыкой и футболом. В подростковом возрасте переехала на Лонг-Айленд и начала подрабатывать в стоматологии, магазине и ночных клубах. Чтобы иметь больше возможностей в карьере, освоила хип-хоп и брейк-данс. В одном из заведений познакомилась с Мадонной и выступила стилистом ее клипа Everybody, впоследствии работала в подтанцовке певицы и снималась в других ее клипах. В 1984 году появилась в пилотном выпуске телевизионного танцевального шоу Graffiti Rock. В свободное время ведет кулинарные онлайн-проекты и занимается раскруткой собственного шоу. Деби Мейзар дебютировала на экране в эпизодах фильмов известных режиссеров. Она появилась в криминальной драме «Славные парни», мелодраме «Маленький человек Тейт», биографическом фильме The Doors, драмах «Лихорадка джунглей» и «Малкольм Икс», комедии «В супе». Отметилась в криминальной картине «Бесплатные деньги», фильме «Пули над Бродвеем», в супергеройском боевике «Бэтмен навсегда», в последнем сезоне драмы «Закон Лос-Анджелеса», в эпизоде культового сериала «Друзья». Роль в комедийной драме «Красавцы» принесла актрисе номинацию на премию Гильдии актеров и статус звезды. Позже пополнила биографию проектами «Соучастник», «Будь круче», «Алиби», «Дурнушка», «Женщины», «Касл», «Братья Джонас», «Мелисса и Джоуи». С 2015 года играла постоянную роль в сериале «Юная». Среди других известных картин с участием актрисы — «Власть в ночном городе», «Элементарно», «Хэппи», «Кэти Кин», «Эмили в Париже», «Каос».