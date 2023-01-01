Красавцы (сериал, 2004) смотреть онлайн
8.92004, Entourage 8 сезонов
Комедии, Драмы18+
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Сюжет
История восхождения в Голливуде Винсента Чейза — молодого и многообещающего актера из Нью-Йорка. В его ближайшее окружение входят: менеджер Эрик Мeрфи, менее успешный брат - актер Джонни «Драма» Чейз, старый друг и личный водитель Черепаха, а также агент Ари Голд.
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Информация
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.4 IMDb
- ДФРежиссёр
Джулиан
Фарино
- Режиссёр
Марк
Майлод
- ДНРежиссёр
Дэвид
Наттер
- ККАктёр
Кевин
Коннолли
- ЭГАктёр
Эдриан
Гренье
- КДАктёр
Кевин
Диллон
- ДФАктёр
Джерри
Феррара
- Актёр
Джереми
Пивен
- РЛАктёр
Рекс
Ли
- ПРАктриса
Перри
Ривз
- Актриса
Деби
Мейзар
- ЭШАктриса
Эммануэль
Шрики
- РКАктёр
Риз
Койро
- ДЭСценарист
Даг
Эллин
- РУСценарист
Роб
Уайсс
- КДСценарист
Клиф
Дорфман
- ББСценарист
Брайан
Барнс
- РУПродюсер
Роб
Уайсс
- ДЭПродюсер
Даг
Эллин
- Продюсер
Стивен
Левинсон
- ЭВПродюсер
Эрик
Вайнштейн
- РХХудожник
Ричард
Хувер
- ГФМонтажёр
Грегг
Физерман
- ДКМонтажёр
Джон
Корн
- ДГМонтажёр
Джефф
Грот
- ДХМонтажёр
Дин
Холлэнд
- СФОператор
Стефен
Фирберг
- ТДОператор
Тодд
Дос Реис
- ТФКомпозитор
Тим
Филлипс
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони