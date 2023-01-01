Красавцы
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Красавцы

Красавцы (сериал, 2004) смотреть онлайн

8.92004, Entourage 8 сезонов
Комедии, Драмы18+
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Сезоны и серии

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Сюжет

История восхождения в Голливуде Винсента Чейза — молодого и многообещающего актера из Нью-Йорка. В его ближайшее окружение входят: менеджер Эрик Мeрфи, менее успешный брат - актер Джонни «Драма» Чейз, старый друг и личный водитель Черепаха, а также агент Ари Голд.
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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Красавцы»

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