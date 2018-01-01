Wink
Искусство по понятиям
Актёры и съёмочная группа фильма «Искусство по понятиям»

Актёры

Ума Турман

Ума Турман

Uma Thurman
АктрисаPatrice
Сэмюэл Л. Джексон

Сэмюэл Л. Джексон

Samuel L. Jackson
АктёрGordon
Джо Манганьелло

Джо Манганьелло

Joe Manganiello
АктёрReggie
Эми Кым

Эми Кым

Amy Keum
АктрисаLeslie
Деби Мейзар

Деби Мейзар

Debi Mazar
АктрисаThe Kimono
Николай Цанков

Николай Цанков

Nikolai Tsankov
АктёрAndrei Gorlich
Александр Соковиков

Александр Соковиков

Alexander Sokovikov
АктёрRoman Rashnikov
Дженнифер Ким

Дженнифер Ким

Jennifer Kim
АктрисаMae
Майя Хоук

Майя Хоук

Maya Hawke
АктрисаGrace
Майк Дойл

Майк Дойл

Mike Doyle
АктёрRaphael Pronto

Продюсеры

Энн Клементс

Энн Клементс

Anne Clements
Продюсер
Джон Кейес

Джон Кейес

Jon Keeyes
Продюсер
Билл Кенрайт

Билл Кенрайт

Bill Kenwright
Продюсер

Актёры дубляжа

Марианна Шульц

Марианна Шульц

Актриса дубляжа
Александр Новиков

Александр Новиков

Актёр дубляжа
Пётр Иващенко

Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Александра Курагина

Александра Курагина

Актриса дубляжа
Людмила Шувалова

Людмила Шувалова

Актриса дубляжа

Художники

Кристина Барт

Кристина Барт

Christina Barth
Художница

Монтажёры

Джиллиан Л. Хатшинг

Джиллиан Л. Хатшинг

Gillian L. Hutshing
Монтажёр

Композиторы

Джессика Уайсс

Джессика Уайсс

Jessica Rose Weiss
Композитор