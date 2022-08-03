Они хотели пощекотать нервы в аттракционе «для смелых», а в итоге угодили в смертельную ловушку на дне океана. Триллер «Синяя бездна» 2017 года проверит, не страдаете ли вы селахофобией — боязнью акул.



Лиза и Кейт отдыхают в Мексике. Первая из них переживает болезненный разрыв и боится риска, вторая же хочет вытащить сестру из депрессии, а потом старается втянуть ее в разные авантюры. Спуститься в клетке под воду и посмотреть на акул вблизи — отличное, как считает Кейт, экстремальное развлечение. Разумеется, все пойдет наперекосяк: лебедка сломается, и девушки окажутся запертыми в клетке на глубине 47 метров. Запасы воздуха стремительно заканчиваются, связь с лодкой почти не работает, а вокруг кружат зубастые и очень голодные хищники.



Любителям камерных триллеров пропускать фильм «Синяя бездна» никак нельзя — это кино не столько про акул, сколько про ужасающую ситуацию, когда приходится экономить каждый глоток кислорода. Благо смотреть картину на видеосервисе Wink максимально безопасно.

