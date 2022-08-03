О фильме
Они хотели пощекотать нервы в аттракционе «для смелых», а в итоге угодили в смертельную ловушку на дне океана. Триллер «Синяя бездна» 2017 года проверит, не страдаете ли вы селахофобией — боязнью акул.
Лиза и Кейт отдыхают в Мексике. Первая из них переживает болезненный разрыв и боится риска, вторая же хочет вытащить сестру из депрессии, а потом старается втянуть ее в разные авантюры. Спуститься в клетке под воду и посмотреть на акул вблизи — отличное, как считает Кейт, экстремальное развлечение. Разумеется, все пойдет наперекосяк: лебедка сломается, и девушки окажутся запертыми в клетке на глубине 47 метров. Запасы воздуха стремительно заканчиваются, связь с лодкой почти не работает, а вокруг кружат зубастые и очень голодные хищники.
Любителям камерных триллеров пропускать фильм «Синяя бездна» никак нельзя — это кино не столько про акул, сколько про ужасающую ситуацию, когда приходится экономить каждый глоток кислорода. Благо смотреть картину на видеосервисе Wink максимально безопасно.
СтранаВеликобритания, США, Доминикана
ЖанрУжасы, Триллер
КачествоSD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
- ЙРРежиссёр
Йоханнес
Робертс
- Актриса
Мэнди
Мур
- КХАктриса
Клэр
Холт
- КДАктёр
Крис
Дж. Джонсон
- ЯГАктёр
Яни
Гельман
- ССАктёр
Сантьяго
Сегура
- Актёр
Мэттью
Модайн
- МХАктриса
Майра
Хуарес
- АМАктёр
Аксель
Мансилла
- ЙРСценарист
Йоханнес
Робертс
- ЭРСценарист
Эрнест
Риера
- ДХПродюсер
Джеймс
Харрис
- БАПродюсер
Байрон
Аллен
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ФКХудожница
Фран
Купер