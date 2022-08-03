Синяя бездна
Wink
Фильмы
Синяя бездна

Фильм Синяя бездна (2017)

8.32017, 47 Meters Down
Ужасы, Триллер85 мин18+

О фильме

Они хотели пощекотать нервы в аттракционе «для смелых», а в итоге угодили в смертельную ловушку на дне океана. Триллер «Синяя бездна» 2017 года проверит, не страдаете ли вы селахофобией — боязнью акул.

Лиза и Кейт отдыхают в Мексике. Первая из них переживает болезненный разрыв и боится риска, вторая же хочет вытащить сестру из депрессии, а потом старается втянуть ее в разные авантюры. Спуститься в клетке под воду и посмотреть на акул вблизи — отличное, как считает Кейт, экстремальное развлечение. Разумеется, все пойдет наперекосяк: лебедка сломается, и девушки окажутся запертыми в клетке на глубине 47 метров. Запасы воздуха стремительно заканчиваются, связь с лодкой почти не работает, а вокруг кружат зубастые и очень голодные хищники.

Любителям камерных триллеров пропускать фильм «Синяя бездна» никак нельзя — это кино не столько про акул, сколько про ужасающую ситуацию, когда приходится экономить каждый глоток кислорода. Благо смотреть картину на видеосервисе Wink максимально безопасно.

Страна
Великобритания, США, Доминикана
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Синяя бездна»