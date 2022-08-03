Вкус ночи (фильм, 2010) смотреть онлайн

Вкус ночи
Вкус ночи

Вкус ночи (фильм, 2010)

2010, Wir sind die Nacht
Ужасы, 96 мин, 18+

О фильме

Лина — трудный подросток, она не находит общего языка с родителями и сверстниками, промышляет мелким воровством. Однажды, пробравшись на закрытую вечеринку, она знакомится с богатой и эффектной Луизой — вампиром. Теперь Лине суждено познать блеск и проклятие вечной жизни «неупокоенных».

Страна
Германия
Жанр
Ужасы
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вкус ночи»