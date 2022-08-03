Вкус ночи (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.32010, Wir sind die Nacht
Ужасы96 мин18+
О фильме
Лина — трудный подросток, она не находит общего языка с родителями и сверстниками, промышляет мелким воровством. Однажды, пробравшись на закрытую вечеринку, она знакомится с богатой и эффектной Луизой — вампиром. Теперь Лине суждено познать блеск и проклятие вечной жизни «неупокоенных».
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
