Вкус ночи (фильм, 2010) смотреть онлайн

Лина — трудный подросток, она не находит общего языка с родителями и сверстниками, промышляет мелким воровством. Однажды, пробравшись на закрытую вечеринку, она знакомится с богатой и эффектной Луизой — вампиром. Теперь Лине суждено познать блеск и проклятие вечной жизни «неупокоенных».

