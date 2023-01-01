Биография

Каролина Херфурт – актриса из Восточного Берлина, фильмография которой насчитывает более тридцати успешных проектов, включая сценарную, продюсерскую и режиссерскую деятельности (с 2015 года она успела снять один короткометражный и два полнометражных фильма). Родилась 22 мая 1984 года, карьеру начала в 2000 году. Актриса старается не афишировать свою личную жизнь, поэтому известно о ней не много: в 2012 году она вышла замуж и на данный момент воспитывает двоих детей. Выросла в семье врачей, драматическому искусству обучалась в Академии «Ernst Busch». Посещала уроки не только актерского мастерства, но и практические занятия хореографией. Первым фильмом Каролины Херфурт, принесшим ей известность, стала драматическая картина «Сумасшедший» про ребенка-инвалида, у которого не получается сдать экзамен. Практически сразу после этого ей предложили роль в телевизионной сказке «Король-лягушонок». Но настоящий успех был достигнут после того, как на экраны вышла комедия «Девушки сверху» (в 2004 году на волне успеха режиссеры приняли решение снять продолжение). Положительный взрыв со стороны критиков и восторг зрителей в следующий раз был вызван уже в 2006 году, когда на суд общественности была представлена экранизация романа «Парфюмер» Патрика Зюскинда (Херфурт в роли «Сливовой девушки» – одной из жертв главного героя).