Ловушка для привидения (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
История 11-летнего одинокого Тома. После встречи с очаровательным упитанным привидением Хьюго в подвале своего дома жизнь мальчика изменится самым удивительным образом. Ему придется проявить истинную храбрость и на пару с охотницей за привидениями Хэтти помочь Хьюго вернуться к себе домой. Для этого героям нужно пройти через массу препятствий, чтобы уничтожить Древний Дух Льда, который живет в доме Хьюго, и грозит повергнуть весь город в вечную мерзлоту. Но чтобы совершить подвиги, Тому и Хэтти нужно будет заглянуть к себе в сердце.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ТБРежиссёр
Тоби
Бауманн
- АЭАктриса
Анке
Энгельке
- МПАктёр
Майло
Паркер
- БПАктёр
Бастиан
Пастевка
- Актриса
Каролина
Херфурт
- КТАктёр
Кристиан
Трамиц
- КУАктёр
Кристиан
Ульмен
- ЮКАктриса
Юлия
Кошиц
- РОАктриса
Руби
О. Фи
- ЭХАктриса
Эми
Хубермэн
- БЦАктриса
Бибиан
Целлер
- ТБСценарист
Тоби
Бауманн
- МКСценарист
Мурмель
Клаузен
- МРСценарист
Мартин
Ритценхофф
- БОПродюсер
Борис
Оссерер
- ЖКПродюсер
Жаклин
Керрен
- ОШПродюсер
Оливер
Шюндлер
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ТВОператор
Томас
В. Киннаст
- РВКомпозитор
Ральф
Венгенмайр