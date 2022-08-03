Ловушка для привидения
Wink
Фильмы
Ловушка для привидения
9.02015, Gespensterjäger
Фэнтези, Семейный94 мин12+

Ловушка для привидения (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

История 11-летнего одинокого Тома. После встречи с очаровательным упитанным привидением Хьюго в подвале своего дома жизнь мальчика изменится самым удивительным образом. Ему придется проявить истинную храбрость и на пару с охотницей за привидениями Хэтти помочь Хьюго вернуться к себе домой. Для этого героям нужно пройти через массу препятствий, чтобы уничтожить Древний Дух Льда, который живет в доме Хьюго, и грозит повергнуть весь город в вечную мерзлоту. Но чтобы совершить подвиги, Тому и Хэтти нужно будет заглянуть к себе в сердце.

Страна
США, Ирландия, Бельгия, Австрия, Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ловушка для привидения»