Зачетный препод (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Незадачливый грабитель банков Зеки Мюллер после тринадцати месяцев отсидки выходит из тюрьмы. Он отправляется на поиски награбленной добычи. Но на секретном месте новенький школьный спортзал! Чтобы добраться до награбленного, Зеки пытается устроиться на место школьного сторожа. Но в результате лeгкого недопонимания вместо этого его берут в качестве учителя на замену.

