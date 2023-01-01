Биография

Александр Зачиняев – российский актер и режиссер дубляжа, актер родом из Петрозаводска. День рождения: 10 июля 1990 г. Карьера на театральных подмостках для актера Александра Зачиняева началась в 2011 г., когда он окончил Щукинский институт при Вахтанговском театре в столице. В том же году его приняли в труппу Нового столичного драмтеатра на улице Проходчиков, где он работал вплоть до 2016 года. Сегодня входит в труппу Театра комедии на Нахимовском проспекте. Работать в дубляже начал около 2008 года, накопив к 2020 году портфолио из свыше 90 работ. Первый такой фильм Александра Зачиняева – знаменитый триллер Стенли Кубрика «С широко закрытыми глазами» (1999 г.). К 2015 г. накопленный опыт позволил ему возглавить команду актеров дубляжа в качестве режиссера, впервые выступив в этом качестве во время работы над британским анимационным сериалом «Скажи это с Нодди» (2005 г.) Джона Грасда. Число ролей Александра Зачиняева в кино невелико. В 2014 г. он снялся в эпизоде мелодрамы «Сердце звезды», а в следующем году его пригласили на одну из главных ролей в мелодраматический сериал «Развод». Следующую роль второго плана актер сыграет в драме Веры Соколовой «Пункт пропуска» (2021 г.).