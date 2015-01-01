Вторая жизнь Уве
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Вторая жизнь Уве

Вторая жизнь Уве (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.32015, En man som heter Ove
Драмы, Мелодрамы111 мин18+

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Сюжет

Уве — пожилой въедливый ворчун, достающий соседей вечными придирками. Он впадает в ярость при виде брошенного не туда мусора или неправильно припаркованной машины. В доме и в гараже у него идеальный порядок. Вот только зачем ему пистолет или крюк в потолке, или пригоршня снотворного?

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вторая жизнь Уве»

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