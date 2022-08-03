Ледяной капкан
Wink
Фильмы
Ледяной капкан
6.92020, Centigrade
Триллер, Драма85 мин18+
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Ледяной капкан (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Во время путешествия молодые супруги Мэтью и Наоми попадают в снежную бурю и оказываются в ледяной ловушке. Их автомобиль погребен под толстым слоем снега, температура стремительно падает, а атмосфера в салоне накаляется. Жажда, голод, холод, леденящий ужас и безысходность становятся настоящим кошмаром наяву, а надежда на спасение угасает с каждым часом. Им предстоит настоящая битва за выживание.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.4 IMDb