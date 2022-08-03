Ледяной капкан (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Во время путешествия молодые супруги Мэтью и Наоми попадают в снежную бурю и оказываются в ледяной ловушке. Их автомобиль погребен под толстым слоем снега, температура стремительно падает, а атмосфера в салоне накаляется. Жажда, голод, холод, леденящий ужас и безысходность становятся настоящим кошмаром наяву, а надежда на спасение угасает с каждым часом. Им предстоит настоящая битва за выживание.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.4 IMDb
- БУРежиссёр
Брендан
Уолш
- Актёр
Винсент
Пьяцца
- Актриса
Дженезис
Родригес
- БСАктёр
Бенжамин
Соколов
- ЭБАктриса
Эмили
Байокос
- БУСценарист
Брендан
Уолш
- ВМПродюсер
Винсент
Морано
- КНПродюсер
Кери
Накамото
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Зачиняев
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- РСХудожник
Рэмси
Скотт
- СТОператор
Симус
Тирни