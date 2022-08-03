Ледяной капкан (фильм, 2020) смотреть онлайн

Во время путешествия молодые супруги Мэтью и Наоми попадают в снежную бурю и оказываются в ледяной ловушке. Их автомобиль погребен под толстым слоем снега, температура стремительно падает, а атмосфера в салоне накаляется. Жажда, голод, холод, леденящий ужас и безысходность становятся настоящим кошмаром наяву, а надежда на спасение угасает с каждым часом. Им предстоит настоящая битва за выживание.

