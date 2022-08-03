Настоящее будущее
Wink
Фильмы
Настоящее будущее

Настоящее будущее (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.52020, Настоящее будущее
Комедия, Драма94 мин18+
Фильм в подписке «START»

О фильме

Анна - студентка-социолог из благополучной семьи должна сдать практику и отправляется на улицу, чтобы провести исследование, в ходе которого нужно выяснить, каким современные россияне видят свое будущее.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Настоящее будущее»