Суперфорсаж!
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Суперфорсаж!

Суперфорсаж! (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.12014, Superfast!
Комедия, Криминал94 мин18+

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О фильме

Короли комедии снова в строю. На этот раз объектом пародии стала «форсажная» франшиза и прочие фильмы о гонках, ограблениях и крутых тачках. Шутки еще смешнее, ирония еще жестче, плотность гэгов — еще выше.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Суперфорсаж!»