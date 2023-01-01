Биография

Дэйл Павински – актер, режиссер, продюсер, сценарист родился 1 января 1970 года в США. Актер проживает в Нью-Йорке. У актера нет семьи. Единственный верный друг, который всегда рядом с Дейлом, – пес по кличке Стив. Фильмов Дэйла Павински, в которых он выступил в качестве продюсера и сценариста, не так много. В 2012 году он снял в качестве режиссера в короткометражном боевике Cold & Ugly, в котором сыграл главную роль. Кинокартина была создана в сотрудничестве с режиссером Тони Макнилом. Фильм имел определенный успех, рейтинг фильма 7;4 из 10. Кинокартина повествует про проблемы современности, когда в обществе возникают серьезные разногласия. Рабочие Детройта стремятся уехать в поисках работы в другой город. Поскольку это означало бы, что Детройт потеряет свою рабочую силу, власти относятся к этим планам весьма скептически и поручают своим охотникам за головами выследить нарушителей спокойствия. Это, в свою очередь, вызывает полномасштабное восстание с теми, кто хочет покинуть Детройт. Люди начинают вооружаться и вести партизанскую войну против городских сил безопасности. Дэйл Павински был исполнительным продюсером D and the Foreigner: Hard 8 (2012), «Печенье монстров». Первую роль Дэйл Павински в качестве актера получил в 2002 году в сериале C.S.I. Место преступления. Он также снимался в картинах: «Суперфорсаж!», «Враг внутри», «Барри», «Слепое пятно».