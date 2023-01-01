Биография

Джейсон Фридберг – режиссер и сценарист, который появился на свет 16 января 1970 года в Ньюарке, крупнейшем городе Нью-Джерси. Он завоевал популярность благодаря пародийным кинокартинам с юмором ниже пояса, снятым в сотрудничестве с Аароном Зельтцером. О прошлом и личной жизни информации Фридберга мало, так как он не любит давать интервью. Джейсон учился в калифорнийском университете и специализировался на истории. Именно там ему посчастливилось познакомиться с Зельтцером. Оба были одержимы кино и много работали, чтобы оплатить учебу. После окончания университета они занялись семейным бизнесом Зельтцеров – продажей обуви. При этом молодые люди не оставляли попыток попасть в киноиндустрию и по ночам писали сценарии. Прорывом для них стала комедия «Неистребимый шпион» с Лесли Нильсеном, премьера которой состоялась в 1990-х. В качестве режиссера выступил папа Джейсона – Рик Фридберг. Среди наиболее успешных в коммерческом плане фильмов Джейсона Фридберга и Аарона Зельтцера – «Очень страшное кино», «Вампирский засос», «Знакомство со спартанцами». Работы дуэта несколько раз номинировали на антипремию «Золотая малина», их не жалуют критики, но при этом у них имеются и преданные поклонники.