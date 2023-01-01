Биография

Аарон Зельцер – американский режиссер канадского происхождения, киносценарист и продюсер. Родился в городе Миссисога (Канада) 12 января 1974 г. Трехкратный номинант антинаграды «Золотая малина» за худший сценарий к фильму. Режиссер Аарон Зельцер не любит посвящать журналистов в подробности личной жизни, но однажды сообщил, что родился в семье продавцов обуви. Образование будущий голливудский киносценарист получил на факультете истории искусств Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. В последний год учебы он посещал факультатив, посвященный Мартину Скорсезе, после чего решил попробовать себя в качестве сценариста совместно с Джейсоном Фридбергом. Творческий тандем создал свыше 40 сценариев и только в 1996 г. по одному из них был снят по-настоящему успешный фильм «Неистребимый шпион» с Лесли Нильсеном в главной роли. Снял картину отец Джейсона Фридберга – режиссер Рик Фридберг. Фильмы Аарона Зельцера – это сатира, пародия и зачастую так называемый «сортирный юмор», популярный в Голливуде. Хотя Зельцер вместе с Джейсоном Фридбергом неоднократно номинировались на звание худших сценаристов года, их работы имели коммерческий успех. Так, «Знакомство со спартанцами» (2008 г.) собрало 85 млн $ в прокате при бюджете картины 30 млн $. Известны и другие работы дуэта: «Очень страшное кино» (2000 г.), «Вампирский засос» (2010 г.), «Очень голодные игры» (2013 г.). В 2015 г. Зельцер и Фридберг выступили режиссерами и продюсерами пародийной комедии «Суперфорсаж!».