Полицейский с Рублевки
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Полицейский с Рублевки
Полицейский с Рублевки

Полицейский с Рублевки (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, Полицейский с Рублевки 8 серий
Криминал, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Жизнь и служебные приключения самого распущенного, самовлюбленного и богатого полицейского Москвы – мажора «в форме» Гриши Измайлова, бдящего за порядком на Рублевке.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Полицейский с Рублевки»