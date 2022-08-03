Wink
Полицейский с Рублевки (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2016, Полицейский с Рублевки. Сезон 1. Серия 7
Криминал, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Жизнь и служебные приключения самого распущенного, самовлюбленного и богатого полицейского Москвы – мажора «в форме» Гриши Измайлова, бдящего за порядком на Рублевке.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

