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Полицейский с Рублевки (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2016, Полицейский с Рублевки. Сезон 1. Серия 5
Криминал, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Жизнь и служебные приключения самого распущенного, самовлюбленного и богатого полицейского Москвы – мажора «в форме» Гриши Измайлова, бдящего за порядком на Рублевке.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Полицейский с Рублевки»