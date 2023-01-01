Биография

Сергей Карлов — российский актер. Родился в Электростали 29 мая 1974 года. Сергей не сразу решил стать актером. Он мастер спорта по боксу, получил юридическое образование в РГГУ. Только спустя 16 лет окончил Московский институт культуры в качестве профессионального актера. Во время учебы начал сниматься в кино. Также сотрудничает с различными театрами. Исполнил роли в театральных постановках «Ревизор», «Медведь», «Филомена Мартурано», «Без вины виноватые», «А зори здесь тихие», «Гамлет», «Назначение», «Трамвай "Желание"». Сергей Карлов появляется в эпизодах сериалов «Реальные пацаны», «Воронины», «Ивановы-Ивановы», «#СеняФедя», «Учителя», «Бихэппи», «Детективный синдром», «Короче», «Больше, чем любовь», «Последний министр», «Крепкие орешки», «Струны», «Сестры», «Тверская», «Акушер», «Настоящий», «жЫЫЫзнь». Актер снялся в полнометражных фильмах «Своя война. Шторм в пустыне», «Друг на продажу», «Зёма 3. Новогодний замес».