Бабочки и птицы (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Со стороны жизни Ольги могла бы позавидовать каждая женщина – умница-красавица, прекрасный муж, любящий сын, свое дело. Но богатые, как известно, тоже плачут, и за этой картинкой счастливой жизни не видно того, чего у Ольги нет – любви. Совершенно случайно на занятиях в конном клубе Ольга познакомилась с симпатичным и галантным Виктором, который оказался технологом. Спустя время из фирмы Ольги резко увольняется главный технолог. И с этого момента в жизни Ольги начинают происходить странные и непонятные события.

