Бабочки и птицы. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Бабочки и птицы
1-й сезон
2-я серия

Бабочки и птицы (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.92019, Бабочки и птицы. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама, Детектив18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Со стороны жизни Ольги могла бы позавидовать каждая женщина – умница-красавица, прекрасный муж, любящий сын, свое дело. Но богатые, как известно, тоже плачут, и за этой картинкой счастливой жизни не видно того, чего у Ольги нет – любви. Совершенно случайно на занятиях в конном клубе Ольга познакомилась с симпатичным и галантным Виктором, который оказался технологом. Спустя время из фирмы Ольги резко увольняется главный технолог. И с этого момента в жизни Ольги начинают происходить странные и непонятные события.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Бабочки и птицы»