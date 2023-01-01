Замок на песке
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Замок на песке

Замок на песке (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно

9.02014, Замок на песке 1 сезон
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В жизни Анны Тумановой случилось непоправимое – в результате автомобильной катастрофы она потеряла своего горячо любимого мужа и еще не рожденного ребенка. Анну врачам удалось спасти. Но безжалостной судьбе этого оказалось мало – вторая пострадавшая сторона, а именно бандиты, хотят содрать с беззащитной и убитой горем девушки большие деньги в качестве компенсации за разбитый автомобиль. Но главная героиня все же находит в себе силы противостоять происходящей с ней несправедливости.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Замок на песке»