WinkСе�риалыЗамок на песке1-й сезон2-я серия
Замок на песке (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.02014, Замок на песке. Серия 2
Мелодрамы12+
Сезоны и серии
Сюжет
В жизни Анны Тумановой случилось непоправимое – в результате автомобильной катастрофы она потеряла своего горячо любимого мужа и еще не рожденного ребенка. Анну врачам удалось спасти. Но безжалостной судьбе этого оказалось мало – вторая пострадавшая сторона, а именно бандиты, хотят содрать с беззащитной и убитой горем девушки большие деньги в качестве компенсации за разбитый автомобиль. Но главная героиня все же находит в себе силы противостоять происходящей с ней несправедливости.
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Информация
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
- ПСРежиссёр
Павел
Снисаренко
- Актёр
Кирилл
Гребенщиков
- МДАктриса
Марина
Денисова
- АПАктёр
Анатолий
Пашинин
- ОБАктриса
Ольга
Бурлакова
- ЕААктриса
Елена
Акуленок
- ПСАктриса
Полина
Стефанович
- ДМАктёр
Дмитрий
Малащицкий
- АПАктриса
Алеся
Подоляк
- НЗАктёр
Николай
Зимич
- ОКСценарист
Ольга
Кулагина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ГОПродюсер
Галина
Орлова
- АХХудожник
Александр
Холодцов
- АМОператор
Алексей
Молчанов
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко