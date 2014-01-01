Замок на песке (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В жизни Анны Тумановой случилось непоправимое – в результате автомобильной катастрофы она потеряла своего горячо любимого мужа и еще не рожденного ребенка. Анну врачам удалось спасти. Но безжалостной судьбе этого оказалось мало – вторая пострадавшая сторона, а именно бандиты, хотят содрать с беззащитной и убитой горем девушки большие деньги в качестве компенсации за разбитый автомобиль. Но главная героиня все же находит в себе силы противостоять происходящей с ней несправедливости.



Сериал Замок на песке 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.