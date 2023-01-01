Тени прошлого (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно
8.92014, Тени прошлого 1 сезон
Мелодрамы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Для главной героини Ксении, семья была тихой гаванью. Она любила мужа, тот любил ее. Но появился Николай и стал шантажировать героиню ее прошлым. Ксения предпринимает все возможное и невозможное, чтобы муж ничего не узнал. Правда открывается, когда Ксения встречается со своей дочерью, которую она оставила в младенчестве в роддоме.
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Информация
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
- Режиссёр
Екатерина
Двигубская
- АКАктриса
Анжела
Кольцова
- АСАктёр
Антон
Сёмкин
- Актёр
Кирилл
Гребенщиков
- МДАктриса
Марина
Денисова
- ГГАктёр
Григорий
Гандлевский
- ДБАктриса
Дарья
Бранкевич
- ВКАктриса
Вера
Кавалерова
- АКАктёр
Андрей
Карако
- ТГАктриса
Татьяна
Гаркуша
- СААктёр
Сергей
Анцелевич
- АЖСценарист
Александр
Жуков
- ИЛСценарист
Ирина
Ларина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ВЮХудожник
Валерий
Юркевич
- ГНОператор
Геннадий
Немых
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко