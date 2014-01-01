Тени прошлого. Серия 2
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Тени прошлого (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.92014, Тени прошлого. Серия 2
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Для главной героини Ксении, семья была тихой гаванью. Она любила мужа, тот любил ее. Но появился Николай и стал шантажировать героиню ее прошлым. Ксения предпринимает все возможное и невозможное, чтобы муж ничего не узнал. Правда открывается, когда Ксения встречается со своей дочерью, которую она оставила в младенчестве в роддоме.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Тени прошлого»

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