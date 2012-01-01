Сердце без замка (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

«Верная супруга и добродетельная мать» - словно о ней, о Марише, эти строки написал поэт Пушкин. Когда-то давно, героиня повстречала музыканта Вениамина, который только что пережил душевную травму. От него ушла любимая женщина. Мариша прониклась сочувствием к Вениамину, и попыталась поддержать его в трудную минуту. А Вениамину было приятно внимание симпатичной ему молодой девушки. Так между ними завязался роман… а потом родился Вовка. А Мариша как-то «незаметно для себя» стала жить с Вениамином в квартире его мамы – то ли на правах жены, то ли на правах служанки… Мариша понимает, что несчастлива, однако еe «сердце на замке» - о другом мужчине героиня себе и думать не позволяет.



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