Сердце без замка (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
«Верная супруга и добродетельная мать» - словно о ней, о Марише, эти строки написал поэт Пушкин. Когда-то давно, героиня повстречала музыканта Вениамина, который только что пережил душевную травму. От него ушла любимая женщина. Мариша прониклась сочувствием к Вениамину, и попыталась поддержать его в трудную минуту. А Вениамину было приятно внимание симпатичной ему молодой девушки. Так между ними завязался роман… а потом родился Вовка. А Мариша как-то «незаметно для себя» стала жить с Вениамином в квартире его мамы – то ли на правах жены, то ли на правах служанки… Мариша понимает, что несчастлива, однако еe «сердце на замке» - о другом мужчине героиня себе и думать не позволяет.
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Информация
Рейтинг
- ПСРежиссёр
Петр
Степин
- ККАктриса
Ксения
Кузнецова
- СМАктёр
Сергей
Мухин
- ЕГАктриса
Евгения
Гирзекорн
- ДБАктриса
Дарья
Баранова
- ИКАктёр
Илья
Капанец
- АКАктриса
Алёна
Козырева
- ДМАктёр
Дмитрий
Михин
- ИСАктриса
Инна
Савенкова
- РЧАктёр
Руслан
Чернецкий
- АААктёр
Александр
Абрамович
- ВИСценарист
Владимир
Игнатьев
- ЛНСценарист
Любовь
Новикова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- АМХудожница
Алеся
Максимович
- ЮБМонтажёр
Юрий
Бутько
- ВЕОператор
Виталий
Ершов
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков