О фильме
Маленькая Оля после смерти матери живет вдвоем с отцом. Однажды вечером девочка слышит, как ее отец предлагает любимой девушке Свете остаться у них насовсем. Но та предлагает отдать девочку в круглосуточный садик, чтобы она не стала для них обузой. Оля спрашивает у воспитательницы Вари, что значит это слово? Оля очень привязана к своей воспитательнице и именно ее хотела бы видеть новой мамой.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- ЕГРежиссёр
Ефим
Грибов
- ЮКАктриса
Юлия
Космачева
- ЕНАктёр
Евгений
Никитин
- ОВАктриса
Ольга
Ведерникова
- МШАктриса
Марина
Шиманская
- ТААктриса
Татьяна
Алексеева
- НПАктриса
Наталья
Пашкевич
- АЗАктриса
Александра
Зимина
- АКАктриса
Анжела
Кораблева
- ОКАктриса
О.
Королёва
- ОКАктриса
Ольга
Кузнецова
- АРОператор
Александр
Рудь
- ТЛОператор
Татьяна
Логинова