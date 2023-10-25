Маленькая Оля после смерти матери живет вдвоем с отцом. Однажды вечером девочка слышит, как ее отец предлагает любимой девушке Свете остаться у них насовсем. Но та предлагает отдать девочку в круглосуточный садик, чтобы она не стала для них обузой. Оля спрашивает у воспитательницы Вари, что значит это слово? Оля очень привязана к своей воспитательнице и именно ее хотела бы видеть новой мамой.

