Счастье есть (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

Светлане почти сорок, она работает сиделкой и живет в однокомнатной квартире вместе с 18-летней дочерью. Однажды женщина узнает, что беременна. Новость шокирует не только отца будущего ребенка — женатого командировочного мужчину, у которого со Светланой был роман, но и дочь Светланы. Да и сама женщина не уверена, что готова снова стать матерью. Чтобы разобраться в себе, Светлана уезжает в провинциальный городок к сестре.

