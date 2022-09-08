WinkСериалыСчастье есть1-й сезон
Счастье есть (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн
9.02011, Счастье есть. Сезон 1 2 серии
Мелодрама16+
Светлане почти сорок, она работает сиделкой и живет в однокомнатной квартире вместе с 18-летней дочерью. Однажды женщина узнает, что беременна. Новость шокирует не только отца будущего ребенка — женатого командировочного мужчину, у которого со Светланой был роман, но и дочь Светланы. Да и сама женщина не уверена, что готова снова стать матерью. Чтобы разобраться в себе, Светлана уезжает в провинциальный городок к сестре.
6.3 КиноПоиск
