Преступление и погода (фильм, 2007) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Действие происходит в Академгородке, недалеко от Петрозаводска. Сюжет разворачивается в течение двух дней, с момента, когда утром после выпускного вечера группа молодых выпускников школы обнаруживает под мостом затопленную машину с телом одноклассницы, избранной накануне королевой бала.
Кто убил Машу Гулько – влюбленный в нее одноклассник Виктор, его отец – учитель Родион Сергеевич, или..? Расследование, которое ведет капитан милиции Доронов, осложняется тем, что городку, стоящему на берегу залива, грозит наводнение и объявлена эвакуация. Последним рейсом в город прибывает из Петрозаводска ведущая телепрограммы «Преступления и погода» Эрика Доронова, которая и найдет настоящего убийцу.
Преступление и погода смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- БФРежиссёр
Борис
Фрумин
- ЕСАктёр
Евгений
Сидихин
- ЕРАктриса
Елена
Руфанова
- ЕСАктриса
Елена
Симонова
- Актёр
Данила
Козловский
- АШАктриса
Алина
Шмелева
- СБАктриса
Светлана
Бухтоярова
- ЕИАктриса
Елена
Игнатьева
- АТАктёр
Александр
Ткачев
- АУАктёр
Артур
Уркитис
- Актёр
Владимир
Кошевой
- БФСценарист
Борис
Фрумин
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- ДВПродюсер
Дмитрий
Воронков
- КВМонтажёр
Катерина
Валенти
- АВОператор
Андрей
Вакорин