В сериале «Первая ракетка» 1 сезон рассказывает о пути становления молодой теннисистки Кати на фоне суровой реальности большого спорта и непростых семейных обстоятельств.



Катя — девушка с выдающимся талантом к теннису, но без поддержки семьи и без ресурсов, необходимых для профессионального роста. Чтобы продолжать играть, она прибегает к необычной схеме: под видом новичка посещает частные корты Москвы и участвует в матчах за деньги. Там она неожиданно встречается с Игорем Стрельниковым — опытным тренером, давно потерявшим азарт. Увидев девушку в действии, он сразу понимает, что перед ним уникальный талант. Для Кати это одновременно шанс проявить себя и испытание на прочность, ведь на пути к успеху ее поджидают трудности, моральное давление, соперничество с более обеспеченными игроками и внутренние сомнения.



1 сезон показывает, что спорт — это не только победы на корте, но и уроки жизни: умение справляться с поражениями, доверять наставнику и бороться место в мире, где ресурсы одинаковы далеко не у всех. Смотреть «Первая ракетка» 1 сезон приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

