Кухня. Война за отель. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Кухня. Война за отель
1-й сезон
11-я серия
9.22019, Кухня. Война за отель. Сезон 1. Серия 11
Комедия16+

Кухня. Война за отель (сериал, 2019) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Персонажи «Кухни» и «Отеля Элеон» объединяются в новом комедийном сериале. По сюжету, до Элеоноры Андреевны доходят слухи о том, что разоривший ее жених Дмитрий Нагиев хочет построить в Сочи спа-комплекс «Курортище», и она решает насолить бывшему, выкупив здание, на которое он рассчитывал.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кухня. Война за отель»