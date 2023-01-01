Кухня. Война за отель (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

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Звезда фильмов «Последний богатырь» и «Поехавшая» Виктор Хориняк возвращается вместе с другими актерами любимого ситкома. Не пропустите сериал «Кухня. Война за отель» — 1 сезон доступен уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!



В первом сезоне зрители узнают о том, как кардинально изменились жизни героев после пожара в знаменитом отеле. Мафия оказывает давление на Дмитрия Нагиева, и чтобы решить финансовые проблемы, он затевает строительство туристического курорта с гостиницей и казино. Узнав о планах экс-жениха, которого считает виновником пожара, оскорбленная Элеонора опережает Нагиева и открывает собственный отель New Eleon. Между тем Баринов получает перспективное предложение от кулинарной академии… только вот его бывшая жена отказывается подписывать документы о расторжении предыдущего контракта.



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