Кухня. Война за отель (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
- 16+50 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+26 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+27 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+27 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
Сюжет
Звезда фильмов «Последний богатырь» и «Поехавшая» Виктор Хориняк возвращается вместе с другими актерами любимого ситкома. Не пропустите сериал «Кухня. Война за отель» — 1 сезон доступен уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!
В первом сезоне зрители узнают о том, как кардинально изменились жизни героев после пожара в знаменитом отеле. Мафия оказывает давление на Дмитрия Нагиева, и чтобы решить финансовые проблемы, он затевает строительство туристического курорта с гостиницей и казино. Узнав о планах экс-жениха, которого считает виновником пожара, оскорбленная Элеонора опережает Нагиева и открывает собственный отель New Eleon. Между тем Баринов получает перспективное предложение от кулинарной академии… только вот его бывшая жена отказывается подписывать документы о расторжении предыдущего контракта.
Как далеко готова зайти Элеонора в желании отомстить? Скорее включайте в онлайн-кинотеатре Wink 1 сезон спин-офф «Кухня. Война за отель» — сериал объединил в �себе сразу два ярких ситкома!
Сериал Кухня 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Евгений
Шелякин
- ММРежиссёр
Михаил
Морсков
- ЕЯРежиссёр
Елена
Яковлева
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актёр
Дмитрий
Назаров
- Актриса
Елена
Ксенофонтова
- Актёр
Григорий
Сиятвинда
- Актриса
Валерия
Федорович
- Актёр
Михаил
Башкатов
- Актриса
Ирина
Темичева
- Актёр
Виктор
Хориняк
- Актриса
Ольга
Кузьмина
- Актриса
Алина
Алексеева
- Сценарист
Константин
Маньковский
- Сценарист
Андрей
Мухортов
- Сценарист
Дмитрий
Зверьков
- ВФСценарист
Вадим
Фоминых
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- ЕЯХудожница
Екатерина
Ястремская
- ВСХудожник
Владислав
Серебренников
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- АДОператор
Андрей
Дебабов
- Оператор
Денис
Першин
- ВЕОператор
Виталий
Ершов
- АМКомпозитор
Алексей
Массалитинов