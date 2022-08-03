Кухня. Война за отель. Фильм о фильме
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Сериалы
Кухня. Война за отель
1-й сезон
Кухня. Война за отель. Фильм о фильме
9.22019, Кухня. Война за отель. Фильм о фильме
Комедия16+

Кухня. Война за отель (сериал, 2019) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

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1-й сезон2-й сезон

О сериале

Новая глава легендарной «Кухни» открыта — самое время узнать, как создавалась «Война за отель». В небольшой фильм о фильме вошли интервью с продюсерами, режиссерами, сценаристами и любимыми актерами — Дмитрием Назаровым, Дмитрием Нагиевым, Еленой Ксенофонтовой и Григорием Сиятвиндой.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кухня. Война за отель»