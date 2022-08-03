Новая глава легендарной «Кухни» открыта — самое время узнать, как создавалась «Война за отель». В небольшой фильм о фильме вошли интервью с продюсерами, режиссерами, сценаристами и любимыми актерами — Дмитрием Назаровым, Дмитрием Нагиевым, Еленой Ксенофонтовой и Григорием Сиятвиндой.

