Кухня. Война за отель (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно

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Виктор Баринов удваивает ставки: он теперь не только востребованный шеф-повар, но и владелец отеля. Второй сезон любимого ситкома — новая порция авантюр, интриги и смеха. Смотрите сериал «Кухня. Война за отель» онлайн в кинотеатре Wink!



Во втором сезоне мы узнаем, что Виктор Баринов мечтает открыть собственную кулинарную академию и потому раздумывает продать выигранный в карты отель New Eleon. Однако руководитель курорта настаивает на том, что шеф сначала должен найти преемника с мишленовской звездой. Задолжавший криминальному авторитету крупную сумму, Дмитрий Нагиев пытается уговорить старого друга отдать отель ему, но у Баринова другие цели и свои интересы. Между тем Элеонора любой ценой пытается вернуть в свои руки New Eleon, а Елена все реже видит своего мужа…



Удастся ли Баринову, наконец, научиться управлять карьерой без ущерба для личной жизни? Узнаете, если начнете смотреть сериал «Кухня. Война за отель» — 2 сезон ждет зрителей уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!



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