Кухня. Война за отель (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
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Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
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Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
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Кухня. Во�йна за отель
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
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Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
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Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
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Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
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Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
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Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
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Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
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Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 11Бесплатно
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Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 12Бесплатно
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Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 13Бесплатно
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Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 14Бесплатно
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Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 15Бесплатно
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Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 16Бесплатно
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Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 17Бесплатно
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Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 18Бесплатно
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Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 19Бесплатно
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Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 20Бесплатно
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Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 21Бесплатно
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Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 22Бесплатно
Сюжет
Виктор Баринов удваивает ставки: он теперь не только востребованный шеф-повар, но и владелец отеля. Второй сезон любимого ситкома — новая порция авантюр, интриги и смеха. Смотрите сериал «Кухня. Война за отель» онлайн в кинотеатре Wink!
Во втором сезоне мы узнаем, что Виктор Баринов мечтает открыть собственную кулинарную академию и потому раздумывает продать выигранный в карты отель New Eleon. Однако руководитель курорта настаивает на том, что шеф сначала должен найти преемника с мишленовской звездой. Задолжавший криминальному авторитету крупную сумму, Дмитрий Нагиев пытается уговорить старого друга отдать отель ему, но у Баринова другие цели и свои интересы. Между тем Элеонора любой ценой пытается вернуть в свои руки New Eleon, а Елена все реже видит своего мужа…
Удастся ли Баринову, наконец, научиться управлять карьерой без ущерба для личной жизни? Узнаете, если начнете смотреть сериал «Кухня. Война за отель» — 2 сезон ждет зрителей уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Евгений
Шелякин
- ММРежиссёр
Михаил
Морсков
- ЕЯРежиссёр
Елена
Яковлева
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актёр
Дмитрий
Назаров
- Актриса
Елена
Ксенофонтова
- Актёр
Григорий
Сиятвинда
- Актриса
Валерия
Федорович
- Актёр
Михаил
Башкатов
- Актриса
Ирина
Темичева
- Актёр
Виктор
Хориняк
- Актриса
Ольга
Кузьмина
- Актриса
Алина
Алексеева
- Сценарист
Константин
Маньковский
- Сценарист
Андрей
Мухортов
- Сценарист
Дмитрий
Зверьков
- ВФСценарист
Вадим
Фоминых
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- ЕЯХудожница
Екатерина
Ястремская
- ВСХудожник
Владислав
Серебренников
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- АДОператор
Андрей
Дебабов
- Оператор
Денис
Першин
- ВЕОператор
Виталий
Ершов
- АМКомпозитор
Алексей
Массалитинов