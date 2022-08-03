9.22020, Кухня. Война за отель. Сезон 2. Серия 8
Комедия16+
Кухня. Война за отель (сериал, 2020) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 16+24 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 11Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 12Бесплатно
- 16+26 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 13Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 14Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 15Бесплатно
- 16+24 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 16Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 17Бесплатно
- 16+26 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 18Бесплатно
- 16+24 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 19Бесплатно
- 16+26 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 20Бесплатно
- 16+27 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 21Бесплатно
- 16+27 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 2 Серия 22Бесплатно
О сериале
Персонажи «Кухни» и «Отеля Элеон» объединяются в новом комедийном сериале. По сюжету, до Элеоноры Андреевны доходят слухи о том, что разоривший ее жених Дмитрий Нагиев хочет построить в Сочи спа-комплекс «Курортище», и она решает насолить бывшему, выкупив здание, на которое он рассчитывал.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Евгений
Шелякин
- ММРежиссёр
Михаил
Морсков
- ЕЯРежиссёр
Елена
Яковлева
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актёр
Дмитрий
Назаров
- Актриса
Елена
Ксенофонтова
- Актёр
Григорий
Сиятвинда
- Актриса
Валерия
Федорович
- Актёр
Михаил
Башкатов
- Актриса
Ирина
Темичева
- Актёр
Виктор
Хориняк
- Актриса
Ольга
Кузьмина
- Актриса
Алина
Алексеева
- Сценарист
Константин
Маньковский
- Сценарист
Андрей
Мухортов
- Сценарист
Дмитрий
Зверьков
- ВФСценарист
Вадим
Фоминых
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- ЕЯХудожница
Екатерина
Ястремская
- ВСХудожник
Владислав
Серебренников
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- АДОператор
Андрей
Дебабов
- Оператор
Денис
Першин
- ВЕОператор
Виталий
Ершов
- АМКомпозитор
Алексей
Массалитинов