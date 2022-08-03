Кухня. Война за отель (сериал, 2020) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Персонажи «Кухни» и «Отеля Элеон» объединяются в новом комедийном сериале. По сюжету, до Элеоноры Андреевны доходят слухи о том, что разоривший ее жених Дмитрий Нагиев хочет построить в Сочи спа-комплекс «Курортище», и она решает насолить бывшему, выкупив здание, на которое он рассчитывал.

