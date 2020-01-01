Кухня. Война за отель. Сезон 2. Серия 20
Wink
Сериалы
Кухня. Война за отель
2-й сезон
20-я серия
9.22020, Кухня. Война за отель. Сезон 2. Серия 20
Комедии, Русские16+

Кухня. Война за отель (сериал, 2020) сезон 2 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Персонажи «Кухни» и «Отеля Элеон» объединяются в новом комедийном сериале. По сюжету, до Элеоноры Андреевны доходят слухи о том, что разоривший ее жених Дмитрий Нагиев хочет построить в Сочи спа-комплекс «Курортище», и она решает насолить бывшему, выкупив здание, на которое он рассчитывал.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Русские

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кухня. Война за отель»

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